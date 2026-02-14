Pechino Express 2026 | Indonesia Cina e Giappone nel nuovo percorso avventura al via il 12 marzo

Il nuovo percorso di Pechino Express 2026 parte dall’Indonesia, attraversa la Cina e si conclude a Kyoto, e tutto inizia il 12 marzo. La produzione ha scelto di portare i partecipanti in paesi lontani e ricchi di cultura, come Bali, Xi’an e Osaka. Ogni coppia dovrà affrontare tappe impegnative, tra tradizioni locali e ostacoli imprevisti. La sfida si presenta come un'avventura intensa, con oltre cinque settimane di viaggio.

Pechino Express 2026: Nuova Rotta per l'Avventura, da Indonesia a Kyoto il 12 Marzo. Pechino Express torna nel 2026 con una sfida inedita: dieci coppie di concorrenti si lanceranno in un viaggio di oltre 5.450 chilometri attraverso Indonesia, Cina e Giappone, con l'obiettivo di raggiungere Kyoto. Il via è previsto il 12 marzo, con la trasmissione su Sky e lo streaming su NOW. L'edizione si preannuncia la più ambiziosa della storia del format, grazie a un investimento significativo in produzione e un nuovo approccio narrativo. Un Cast Eclettico e Tre Inviati Speciali. La nuova edizione di Pechino Express presenta un cast variegato, composto da personaggi noti al pubblico per le loro diverse esperienze e personalità.