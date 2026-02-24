Violenza davanti ai figli graffi e casa devastata | 30enne ammonito dal Questore

Un uomo di 30 anni ha aggredito la compagna durante un acceso scontro, provocando graffi e stringendole il collo davanti ai figli. La rabbia si è manifestata anche con un bicchiere di vetro lanciato contro il muro e l’auto di casa distrutta. La scena si è svolta nel loro appartamento, mentre i bambini erano presenti e impauriti. Il Questore ha deciso di ammonirlo per comportamenti violenti in presenza di minori.

In un altro episodio l'uomo avrebbe colpito con un pugno la porta della cucina, mettendo nuovamente a soqquadro l'abitazione e compiendo anche gesti autolesionistici ANCONA – L'ha aggredita durante un litigio, graffiandole l'avambraccio e stringendole il collo fino, poi ha scagliato un bicchiere di vetro contro il muro e devastato l'appartamento, tutto davanti ai figli minori. Per queste condotte il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 30enne italiano. In un altro episodio l'uomo avrebbe colpito con un pugno la porta della cucina, mettendo nuovamente a soqquadro l'abitazione e compiendo anche gesti autolesionistici.