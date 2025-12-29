Il Teatro Tor Bella Monaca illumina l’inizio del 2026

Il Teatro Tor Bella Monaca inaugura il 2026 con una programmazione variegata, offrendo spettacoli che spaziano dall’impegno civile alla commedia musicale e al teatro per ragazzi. Un calendario ricco di proposte pensate per coinvolgere diversi pubblici, confermando il ruolo del teatro come spazio di cultura, confronto e intrattenimento per la comunità.

Una ricca programmazione teatrale che spazia dall'impegno civile alla commedia musicale e al teatro ragazzi. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, Roma; dal primo all'11 gennaio 2026. Perché: Una proposta artistica d'eccellenza per celebrare il nuovo anno tra riflessione costituzionale, magia della Befana e grandi interpreti della scena italiana. L'inizio del nuovo anno a Roma si accende sotto i riflettori del Teatro Tor Bella Monaca, che si conferma uno dei poli culturali più vitali della Capitale. Con l'avvio della quinta edizione di Roma Capodarte, la struttura diretta da Alessandro Benvenuti propone un cartellone capace di intrecciare la solennità dei valori civili con la leggerezza dello spettacolo popolare.

