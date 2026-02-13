Olimpiadi 2026 tutti i podi di venerdì 13 febbraio | sette titoli in palio

Il giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono svolte sette finali che hanno assegnato medaglie in diverse discipline. Tra queste, la gara di sci di fondo sui 10 km, il cross femminile di snowboard e l’halfpipe maschile, tutte decisive per i podi di venerdì 13 febbraio. In particolare, il focus si è concentrato sulla gara di speed skating maschile sui 10.000 metri, disputata sul ghiaccio di Bormio, dove gli atleti hanno dato vita a una corsa mozzafiato.

Nel Giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena sette finali che assegneranno medaglie, ovvero la 10 km tl maschile di sci di fondo, il cross femminile e l'halfpipe maschile di snowboard, i 10000 maschili di speed skating, la 10 km sprint maschile di biathlon, l'individuale maschile di pattinaggio artistico e l'individuale maschile di skeleton. PODI VENERDÌ 13 FEBBRAIO OLIMPIADI 2026. SCI DI FONDO – 10 km tl maschile BIATHLON – 10 km sprint maschile SNOWBOARD – Snowboardcross femminile SPEED SKATING – 10000 metri maschili PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile SNOWBOARD – Halfpipe maschile SKELETON – Individuale maschile.