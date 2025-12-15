La stagione 2025-2026 di pattinaggio velocità si apre con il 3° Trofeo Nazionale indoor “Città di Pescara”, una competizione organizzata dal Centro Sportivo Pattinaggio Pescara. Circa 600 atleti provenienti da oltre 60 società si sono sfidati in questa importante manifestazione, confermando il crescente entusiasmo e il livello competitivo di questa disciplina.

© Ilpiacenza.it - Piace Skaters e Green Team protagonisti nel 3° trofeo nazionale indoor “città di Pescara”

