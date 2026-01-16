Tirreno Adriatico 2026 | percorso e tappe nelle Marche

La Tirreno-Adriatico 2026 si svolgerà dal 9 al 15 marzo, celebrando la sua 61ª edizione. L’evento attraverserà le Marche, con tappe che culminano nella regione, tra Marotta, Mombaroccio, San Severino Marche, Camerino e San Benedetto del Tronto. La corsa, nota come preparazione al Giro d’Italia, offrirà un percorso vario e impegnativo, sfidando i migliori ciclisti su strade che esaltano le caratteristiche di questa classica a

Ancona, 16 gennaio 2026 – Compie 61 anni la Tirreno - Adriatico, e dal 9 al 15 marzo, lo fa con un’edizione che già si presenta in tutta la sua durezza e spettacolarità, con protagoniste finali, le strade delle Marche nelle ultime tre tappe da Marotta a Mombaroccio, da San Severino Marche a Camerino e il gran finale da Civitanova ancora una volta verso lo sprint a San Benedetto del Tronto per incoronare il ciclista che meglio avrà saputo dominare le maree e le onde alte di questa classica a tappe che anticipa e prepara al Giro d’Italia, tenersi addosso la magia azzurra e alzare il tridente al cielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

