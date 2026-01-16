Il Tirreno-Adriatico 2026 si svolgerà dal 6 all’11 marzo, offrendo un percorso che attraversa le regioni centrali d’Italia. La corsa comprenderà tappe pianeggianti e collinari, con alcune frazioni che metteranno alla prova le capacità degli atleti. La presentazione del percorso, avvenuta il 16 gennaio, ha fornito dettagli sulle varie tappe, anticipando un evento che rappresenta un’importante tappa nel calendario ciclistico italiano.

Roma, 16 gennaio 2026 - Ancora prima del Giro d'Italia 2026, il primo grande appuntamento a tappe del calendario ciclistico italiano sarà la Tirreno-Adriatico 2026, che venerdì 16 gennaio ha svelato il proprio percorso. Il percorso della Tirreno-Adriatico 2026. La Corsa dei Due Mari, in programma dal 9 al 15 marzo, scatterà da Lido di Camaiore per poi terminare a San Benedetto del Tronto, un po' due pietre miliari della gara che l'anno scorso era stata vinta da Juan Ayuso davanti a Filippo Ganna e Antonio Tiberi, con i due italiani curiosamente separati in classifica generale da appena un secondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2026: percorso e tappe

Leggi anche: Tirreno Adriatico 2026: percorso e tappe nelle Marche

Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, svelato il percorso: c’è lo sterrato, tre arrivi in salita e una cronometro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La 2026 prende forma: presentazione il 16 gennaio; Tirreno-Adriatico 2026, il percorso sarà presentato venerdì 16 gennaio; 61^ Tirreno Adriatico: ritorno alle origini, presentata ad Ancona la Corsa dei Due Mari; Wout Van Aert: a quali corse del 2026 partecipa il belga · Ciclismo su strada.

Tirreno-Adriatico 2026, svelato il percorso: c’è lo sterrato, tre arrivi in salita e una cronometro - Adriatico 2026 è stato svelato a meno di due mesi dall'attesissima Corsa dei Due Mari, che andrà in scena dal 9 al 15 marzo. oasport.it

Tirreno Adriatico 2026: svelato il percorso - Presentata ad Ancona la corsa dei Due Mari: crono iniziale, sterrato verso San Gimignano e più di 15. youtvrs.it