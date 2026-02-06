Aerei che sfidano il traffico | il piano di AirIdea per abbattere tempi e ritardi

Il 13 febbraio 2026, AirIdea, la startup italiana di Genova, lancerà il suo nuovo servizio di voli tra il Nord e il Centro Italia, Bologna inclusa, con qualche occhiata anche alla Sardegna e alla Corsica. L’obiettivo è ridurre i tempi di viaggio e contenere i ritardi, offrendo un’alternativa più rapida rispetto ai mezzi tradizionali. La società promette di sfidare il traffico e cambiare il modo di spostarsi in Italia centrale e settentrionale.

La rivoluzione dei piccoli scali: AirIdea si propone come alternativa agile e veloce ai lunghi viaggi su terra, anche dal Marconi Con lo slogan “Il tuo volo parte da casa”, la neonata compagnia aerea si propone anche come alternativa all’auto e al treno. AirIdea ha stretto una solida collaborazione con la compagnia olandese AIS Airlines, partner tecnico che garantirà standard operativi europei e il supporto necessario. Il network, che partirà ufficialmente a marzo 2026, prevede 12 destinazioni iniziali servite con voli diretti quotidiani dallo scalo di Genova. Il piano voli collegherà il capoluogo ligure con Milano, Bologna, Rimini, Trieste, Venezia e Aosta, creando un ponte rapido tra il Nord-Ovest e l'Adriatico, ma la notizia più rilevante riguarda l'aeroporto di Oristano-Fenosu.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

