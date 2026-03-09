Thuram segnali incoraggianti dall’Inter | ad Appiano Gentile l’attaccante sembra aver superato la sindrome influenzale

A Appiano Gentile, l’attaccante sta mostrando segnali incoraggianti nel suo percorso di recupero. Dopo aver contratto una sindrome influenzale, ha saltato il derby contro il Milan. Le ultime indicazioni suggeriscono che Thuram sia vicino a superare il problema e a tornare in condizione. La squadra segue con attenzione il suo stato di salute, in attesa di poterlo reinserire in allenamento.

Leggi anche: Thuram Inter, segnali positivi da Appiano Gentile: sindrome influenzale quasi smaltita dall'attaccante Appiano Gentile Inter: rifinitura ad Appiano alla vigilia del BolognaVicario Inter, pronto l'assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Altri aggiornamenti su Appiano Gentile Argomenti discussi: Inter, Chivu recupera Bonny per il derby? La situazione dall'infermeria. Inter, Thuram incontra il suo idolo Adriano: abbracci ed autografi ad Appiano GentileMarcus Thuram ha vissuto una giornata speciale venerdì 6 febbraio. Ad Appiano Gentile, nel centro d'allenamento dell'Inter, è passato Adriano, uno degli idoli di infanzia di Thuram, come rivelato dal ... sport.sky.it Inter, sorrisi ad Appiano: due buone notizie per Chivu in vista della partita col BolognaLa settimana dell'Inter è ripartita con segnali incoraggianti ad Appiano Gentile, dove ieri i nerazzurri si sono ritrovati per iniziare la preparazione alla sfida contro il Bologna. Un clima disteso e ... tuttomercatoweb.com