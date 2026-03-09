Thuram Inter segnali positivi da Appiano Gentile | sindrome influenzale quasi smaltita dall’attaccante

Da Appiano Gentile arrivano notizie confortanti su Thuram, attaccante dell'Inter, che si sta riprendendo da una sindrome influenzale. L’atleta francese, che era assente nel derby, ha mostrato miglioramenti e sembra ormai vicino a tornare in piena forma. La sua situazione clinica continua a essere monitorata, ma le condizioni attuali sono considerate positive.

Inter, brutte notizie per Chivu: Thuram salta il derbyNiente da fare per Marcus Thuram quando mancano ormai pochissime ore al derby di Milano che vedrà di fronte il Milan di Max Allegri e l'Inter di Cristian Chivu. Per i due allenatori resta ormai ... fantacalcio.it Il derby Milan-Inter: dubbi sulla presenza di Thuram in casa nerazzurraMilan e Inter si sfidano nel derby di Serie A. Scopri le formazioni e le incognite prima del match. Caso Thuram tra i nerazzurri. newsmondo.it Pellegatti: "L'Inter ha giocato il derby senza Lautaro e Thuram, il Milan ha giocato per tutto il campionato senza i suoi Lautaro e Thuram" Milan-Inter, in programma alle 20.45. Thuram, febbricitante, non dovrebbe essere neanche in panchina. Davanti scelte obbligate per Chivu: sarà Bonny ad affiancare Pio Esposito. Zielinski play titolare al posto di Calhanoglu; Allegri recupera Bartesaghi, ma s