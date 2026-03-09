Test gratuiti alla Comunità Capodarco

In occasione della giornata mondiale del rene, giovedì 12 marzo, la Comunità Capodarco a Perugia organizza test gratuiti dalle 9 alle 14. L’evento è realizzato in collaborazione con la FIR, la Fondazione Italiana del rene, e mira a promuovere la prevenzione tra i cittadini. La giornata si svolge all’interno della struttura, con l’obiettivo di offrire un servizio di sensibilizzazione e supporto alla salute.

PERUGIA - In occasione della giornata mondiale del rene, igiovedì 12 marzo dalle ore 9 alle 14, in collaborazione con la FIR (Fondazione Italiana del rene), la Comunità Capodarco Perugia scende in campo con una iniziativa dedicata alla prevenzione. Nella sede della Comunità, verranno effettuati 100 test gratuiti per la rilevazione precoce della proteinuria un indicatore fondamentale per la salute del rene, inoltre ogni singolo partecipante sarà clinicamente valutato, attraverso la raccolta della anamnesi e in caso di sospetto di malattia verrà consegnata una lettera informativa alla valutazione del medico curante di ogni singola persona. L'attività vedrà l'impegno in prima linea di medici, dietologi, infermieri supportati da una squadra che come loro "dona" il loro tempo.