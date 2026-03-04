Test audiometrici gratuiti nel mese di marzo delle Farmacie Comunale
Nel mese di marzo, le Farmacie Comunale di Arezzo offrono test audiometrici gratuiti. La iniziativa coinvolge diverse farmacie cittadine che mettono a disposizione dei cittadini strumenti per verificare l'udito senza costi. La campagna si svolge durante tutto il mese, con orari specifici e la presenza di personale qualificato pronto ad assistere chi desidera sottoporsi all'esame.
Arezzo, 4 marzo 2026 – Test audiometrici gratuiti in farmacia nel mese di marzo. La sinergia tra Farmacie Comunali di Arezzo e Audiomedical t rova seguito in un nuovo ciclo di screening che, in pochi minuti e con affidabilità, permetteranno ai cittadini di valutare le loro reali capacità uditive, ottenendo indicazioni utili per attivare eventuali percorsi di prevenzione e trattamento. Il primo appuntamento è dalle 9.00 alle 13.00 di venerdì 6 marzo quando la farmacia “Mecenate” ospiterà una mattinata di esami rivolti soprattutto a chi percepisce sensazioni di calo, abbassamento o perdita dell’udito specialmente in contesti affollati con l’obiettivo di intervenire tempestivamente, evitare un peggioramento e migliorare la qualità della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
