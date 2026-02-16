Cane incastrato in una tubazione di 50 cm a Sesto Fiorentino video | in quante ore lo hanno salvato i vigili

Un cane rimasto bloccato in una tubazione lunga 50 centimetri a Sesto Fiorentino ha spinto i vigili del fuoco ad intervenire rapidamente. Il salvataggio è durato tre ore, durante le quali gli operatori hanno scavato con attenzione per liberare l’animale senza causargli danni. Un video mostra il momento in cui il cane viene finalmente estratto dalla tubatura.

Dopo tre ore di scavi, i vigili del fuoco salvano un cane intrappolato in una tubazione a Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cane incastrato in una tubazione di 50 cm a Sesto Fiorentino, video: in quante ore lo hanno salvato i vigili Cane incastrato in un tubo salvato dai vigili del fuoco a Sesto Fiorentino Un cane è rimasto intrappolato in un tubo a Sesto Fiorentino, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo. Sesto Fiorentino: cane intrappolato in una tubatura, salvato dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco (foto) Un cane è rimasto intrappolato in una tubatura a Sesto Fiorentino, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarlo dopo diverse ore di lavoro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cane incastrato in un tubo salvato dai vigili del fuoco a Sesto Fiorentino; Giù nel cunicolo per salvare il cane incastrato; Cane finisce in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco; Gettato nel condotto della spazzatura, il cane Apple sopravvive e svela un passato difficile da dimenticare. Cane incastrato in una tana, salvato dopo 2 giorniLieto fine a Umbertide per un segugio maremmano salvato dopo 40 ore di agonia a otto metri di profondità. L’animale era rimasto incastrato in una tana di istrice, rendendo necessario un delicato inter ... teletruria.it Cane resta incastrato in una inferriata: salvato dai vigili del fuoco in IrpiniaUna cane di razza rough collie è stato salvato dai vigili del fuoco di Grottaminarda, in provincia di Avellino, dopo essere rimasto incastrato tra le inferriate di una finestra. Tanta paura ma nessuna ... fanpage.it I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti ieri dalle ore 17:40 nel comune di Sesto Fiorentino in Via di Lungo Gavine, per il salvataggio di un cane rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diame - facebook.com facebook TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI x.com