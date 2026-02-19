Operaio ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti casa a Orani | era appena rientrato con la fidanzata

Tonino Pireddu è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Orani, in provincia di Nuoro, mercoledì sera. La causa del gesto è ancora sconosciuta, ma si sa che l’omicidio è avvenuto mentre si trovava davanti casa, dopo essere tornato con la fidanzata. Pireddu si era fermato a prendere alcuni oggetti dall’auto, mentre la compagna era già in casa. Un uomo armato lo ha sorpreso e ha sparato, lasciando tutti senza parole. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

L'omicidio è avvenuto nella serata di mercoledì 18 febbraio nel centro in provincia di Nuoro. Tonino Pireddu si era fermato a recuperare alcuni oggetti nella sua auto, mentre la fidanzata era già entrata in casa: è stato in quel momento che il killer ha agito. Il 38enne a dicembre era già stato vittima di un atto intimidatorio.🔗 Leggi su Fanpage.it

