Professore del Mit ucciso nella sua casa di Boston a colpi d’arma da fuoco Chi era Nuno Loureiro

Nuno Loureiro, professore e scienziato di 47 anni del Massachusetts Institute of Technology, è stato trovato ferito a colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione di Brookline, Boston. L'episodio, avvenuto lunedì sera, ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità accademica e locale.

Ucciso nella sua abitazione a colpi di arma da fuoco. È successo a Nuno F. Loureiro, professore e scienziato 47enne del Massachusetts Institute of Technology, ritrovato lunedì sera ferito nella sua casa del sobborgo di Brookline, a Boston. Trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino, è stato dichiarato morto martedì sera. L’ufficio del procuratore distrettuale di Norfolk ha spiegato che è stata aperta un’indagine per omicidio. Loureiro era membro del corpo docente di Scienze e Ingegneria Nucleare e di Fisica, e direttore del Plasma Science and Fusion Center del Mit, uno dei laboratori più grandi della struttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

