Terremoto in Romagna | doppia scossa oggi 13 gennaio 2026 tra Ravenna e Forlì-Cesena — Paura ma nessun grave danno

Il 13 gennaio 2026, la Romagna è stata colpita da due scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì-Cesena, entrambe di magnitudo superiore a 4. La sequenza sismica ha suscitato preoccupazione, ma al momento non sono stati segnalati danni gravi. Gli aggiornamenti di Meteo POP monitorano la situazione e forniscono informazioni sulla sicurezza e le eventuali misure da adottare.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Emilia-Romagna, 13 gennaio 2026 — Una sequenza sismica significativa ha interessato questa mattina la Romagna, con due terremoti di magnitudo superiore al 4.0 avvertiti distintamente dalla popolazione tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena e zone limitrofe. Secondo i dati preliminari dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), non si registrano al momento feriti gravi né danni strutturali estesi, ma molta è stata la paura tra i cittadini e alcune evacuazioni precauzionali di edifici scolastici. Cronaca degli eventi sismici. Nella mattinata di martedì 13 gennaio 2026, due scosse di terremoto ravvicinate sono state registrate nel cuore della Romagna: 09:27 (ora locale) Magnitudo ML 4. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Terremoto in Romagna: doppia scossa oggi 13 gennaio 2026 tra Ravenna e Forlì-Cesena — Paura ma nessun grave danno Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia violenta scossa a Ravenna e Forlì Cesena: avvertito fino in Toscana Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto oggi ad Aosta, scossa di magnitudo 3.4 a La Thuile: avvertita dalla popolazione; Doppia scossa di terremoto nel basso Trentino. L'epicentro a Gargnano; A Fermo terremoto e neve: Doppia emergenza, così la stiamo gestendo; Ladri fanno irruzione nella sede Inps di Livorno e spaccano le macchinette del caffè. Doppia scossa di terremoto in Romagna, nessun danno - Secondo il sindaco di Faenza, non si è registrato alcun danno ... avvenire.it

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì registrate oggi, 13 gennaio, dall'Ingv a distanza ravvicinata: la prima di magnitudo 4 ... fanpage.it

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Martedì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Russi, in provincia di Ravenna. La scossa si è sentita anche nel resto della Romagna ed è stata seguita circa due minuti dopo da un’altra, di magnitudo 4.1 ed epicentro vicino a Faenza x.com

Terremoto, doppia scossa in Romagna: la più forte di magnitudo 4.3. Paura e gente in strada Due scosse a distanza ravvicinata intorno alle 9.30 sono state percepite distintamente dalla popolazione - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.