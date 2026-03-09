Terremoto Gargano | scossa 3.2 a Vico 15 eventi nel 2026

Lunedì 9 marzo 2026, un terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato a est di Vico del Gargano. La scossa è stata avvertita nella zona, ma non si sono registrati danni materiali né feriti. Nel corso del 2026, sono stati segnalati un totale di 15 eventi sismici nella stessa area.

Un evento sismico di magnitudo 3.2 ha interessato la zona ad est di Vico del Gargano nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026, senza provocare danni materiali o feriti. La scossa è stata rilevata dalla Sala Sismica dell’INGV con epicentro a circa 5 km dal centro abitato, confermando l’attività tellurica nel Foggiano che continua a registrare eventi anche se di bassa intensità. La località colpita si trova nelle coordinate geografiche precise di latitudine 41.8952 e longitudine 16.0123, con una profondità ipocentrale stimata a 35 chilometri sotto il suolo. Nonostante la percezione della vibrazione da parte dei residenti nei comuni garganici, i vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di intervento, indicando che la struttura edilizia ha retto alla sollecitazione senza subire lesioni visibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto Gargano: scossa 3.2 a Vico, 15 eventi nel 2026 Articoli correlati Trema il Gargano: scossa di magnitudo 3.2 ad est di Vico del GarganoLa scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41. Terremoto: lieve scossa nel mare del Gargano a tre chilometri da Vieste Magnitudo 2,4L'articolo Terremoto: lieve scossa nel mare del Gargano a tre chilometri da Vieste Magnitudo 2,4 proviene da Noi Notizie. Contenuti utili per approfondire Terremoto Gargano Temi più discussi: Scossa di terremoto sul Gargano, magnitudo 3.2 con epicentro vicino Vico; Terremoto PUGLIA, scossa di magnitudo stimata 3.9 a Vico del Gargano, tutti i dettagli; Scossa di terremoto sul Gargano di magnitudo 3.2, non ci sono danni; Trema il Gargano: scossa di magnitudo 3.2 ad est di Vico del Gargano - FoggiaToday. Terremoto di magnitudo 3.2 a Vico del GarganoTerremoto in provincia di Foggia. All'1.28 del 9 marzo una scossa di magnitudo 3,2 è stata registrata nel territorio di Vico del Gargano a una profondità di 35 chilometri. Il sisma è stato avvertito ... rainews.it SISMA GARGANO Terremoto sul Gargano, scossa in mare di magnitudo 2.6 avvertita questa mattinaLa scossa, di magnitudo locale 2.6, è stata rilevata alle ore 8.22 nella zona sismica denominata Costa Garganica. statoquotidiano.it Scossa di terremoto sul #Gargano, magnitudo 3.2 con epicentro vicino Vico x.com Terremoto scuote la Puglia, epicentro nel Gargano | DATI e MAPPE - facebook.com facebook