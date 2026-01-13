Terremoto scuole sicure in provincia | Nessun danno studenti rientrati in aula
Dopo la seconda scossa di terremoto di questa mattina, i tecnici della Provincia di Forlì-Cesena hanno condotto sopralluoghi nelle scuole superiori del territorio. Gli interventi hanno verificato l’integrità delle strutture, confermando che non sono stati riscontrati danni. Di conseguenza, gli studenti sono tornati regolarmente in aula, garantendo la continuità delle attività scolastiche in tutta sicurezza.
A seguito della seconda scossa di terremoto registrata questa mattina, i tecnici della Provincia hanno effettuato immediati sopralluoghi presso le diverse sedi degli istituti di istruzione superiore presenti sul territorio della provincia di Forlì - Cesena.“Dalle verifiche svolte non sono emerse. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
