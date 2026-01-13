Terremoto scuole sicure in provincia | Nessun danno studenti rientrati in aula

Dopo la seconda scossa di terremoto di questa mattina, i tecnici della Provincia di Forlì-Cesena hanno condotto sopralluoghi nelle scuole superiori del territorio. Gli interventi hanno verificato l’integrità delle strutture, confermando che non sono stati riscontrati danni. Di conseguenza, gli studenti sono tornati regolarmente in aula, garantendo la continuità delle attività scolastiche in tutta sicurezza.

Ravenna scossa dal terremoto: gente in strada e scuole evacuate dopo una forte magnitudo - Terremoto a Ravenna: doppia scossa di magnitudo avvertita, cittadini in strada e scuole evacuate, percepita fino a Forlì e Toscana. notizie.it

Terremoto in Romagna: due scosse tra Forlì, Cesena e Ravenna. Gente in strada per la paura, scuole evacuate - L'Ingv ha registrato i due eventi, avvenuti a due minuti di distanza l'uno dall'altro: il primo con magnitudo 4. today.it

Cronaca, Forlì. Terremoto, attivato il C.O.C.: verifiche in corso in scuole ed edifici pubblici. Zattini "Al momento nessuna criticità" - facebook.com facebook

Dopo il terremoto di magnitudo 5.1, il Comune di Melito di Porto Salvo ha disposto la chiusura delle scuole x.com

