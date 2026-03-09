Terra dei fuochi stop ai rifiuti lungo le strade provinciali | Provincia sigla l' accordo

La Provincia di Caserta ha firmato un accordo di collaborazione istituzionale presso la sede del Commissario straordinario a Caivano. L’obiettivo è eliminare i rifiuti lungo le strade provinciali nella zona della Terra dei fuochi. La firma è avvenuta alla presenza del presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, che ha sottolineato l’impegno a contrastare il problema dei rifiuti in quest’area.

Il presidente della provincia casertana ha firmato l'accordo istituzionale per la rimozione dell'immondizia lungo la viabilità provinciale Al termine dell’incontro, il presidente ha sottolineato l’eccezionalità del momento e la necessità di una gestione strutturata: “Siamo di fronte a un’opportunità unica. La Provincia di Caserta conta ben 1.400 chilometri di strade e quello che finora è stato considerato un insieme di interventi straordinari; deve finalmente trasformarsi in attività ordinaria. Non è pensabile che nel 2026 si debba ancora intervenire sulle piazzole di sosta ridotte a discariche; non è giusto per i cittadini di Caserta e per l’intera Regione Campania”. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Terra dei Fuochi: accordo per la raccolta dei rifiuti abbandonatiTempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 12 di lunedì 9 marzo a Caivano, presso la sede della Struttura Commissariale per gli interventi infrastrutturali... Leggi anche: Terra dei Fuochi, accordo per la raccolta dei rifiuti abbandonati: la firma prevista il 9 marzo a Caivano Approfondimenti e contenuti su Terra dei fuochi stop ai rifiuti lungo... Temi più discussi: Morrone, nella Terra dei Fuochi intrapresa la strada giusta; Confiscati 205 milioni ai Pellini, responsabili del disastro nella Terra dei Fuochi; Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni per i fratelli Pellini; Terra dei fuochi, delegazione della commissione parlamentare in visita nel casertano. Morrone, nella Terra dei Fuochi intrapresa la strada giusta??? (HCu0014??!u0015Ou0015?di4?RXH?6u0002?u000e?}???? u0015O?K}??s%u0014??V??.x??`u0003??u0001u0003b ?b !<&H?Hxu0010A?Pu000b2???N? {! [??? ?SA???u0002?::u001eu0015u000e?? ?? {0u0001u0002bu0002??u000 ... ansa.it Terra dei Fuochi, missione della Commissione EcomafieMissione nei territori delle province di Caserta e Napoli nell’ambito del filone d’inchiesta sul ‘sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ... napolivillage.com C'è un posto in Maremma dove l'acqua esce dalla terra alla stessa temperatura del tuo sangue. Non è una spa. Non è un resort. Non ha biglietti, riscaldamento, filtri, personale. Sono le Cascate del Mulino di Saturnia, in provincia di Grosseto. E la natura ha fatt - facebook.com facebook Allegri a DAZN: "Bisogna lavorare con i piedi per terra, l'Inter rimane la netta favorita" x.com