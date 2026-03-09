Terra dei Fuochi la Provincia di Caserta firma l’accordo per la rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali

La Provincia di Caserta ha firmato un accordo con enti locali e aziende per la rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali. Il presidente della Provincia ha dichiarato che l’obiettivo è ripulire le aree interessate dalla problematica. L’intervento riguarda le vie di competenza provinciale, con l’intenzione di intervenire in modo rapido e strutturato. La decisione arriva a seguito di una serie di segnalazioni e richieste di intervento.

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha sottoscritto questa mattina a Caivano, presso la sede del "Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità", l'accordo di collaborazione istituzionale finalizzato alla rimozione e alla corretta gestione dei rifiuti abbandonati lungo la viabilità provinciale nei territori della cosiddetta Terra dei Fuochi. L'accordo è stato siglato, oltre che dal presidente Colombiano, dal Commissario straordinario Fabio Ciciliano, dal sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, dall'amministratore unico di SAPNA Alberto Boccalatte, dal presidente del Consiglio di amministrazione di GISEC Vincenzo Caterino e dal direttore generale di ARPAC Luigi Stefano Sorvino.