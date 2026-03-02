Terni Stefano Bandecchi | Anni di abbandono alla scuola De Amicis Progetto di manutenzione straordinaria

Questa mattina, con la giunta comunale, è stato effettuato un sopralluogo alla scuola primaria e di infanzia De Amicis a Terni. Stefano Bandecchi ha riferito di aver visitato l’edificio, evidenziando anni di abbandono e segnalando la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria. La visita si è concentrata sulle condizioni strutturali e sugli interventi richiesti per riqualificare l’edificio.

"Questa mattina ho effettuato con la giunta comunale un accurato sopralluogo alla scuola primaria e di infanzia De Amicis. Al termine ho disposto che la direzione comunale competente rediga un progetto per un intervento di manutenzione straordinaria e quantifichi spesa e tempi. La scuola di via.