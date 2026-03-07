Terni Giovanni Maggi | La decisione di ridurre le spese di manutenzione per le scuole è stata del sindaco Stefano Bandecchi

L'ex assessore ai lavori pubblici di Terni, Giovanni Maggi, ha commentato sui social la decisione del sindaco Stefano Bandecchi di ridurre le spese di manutenzione per le scuole. Maggi ha scelto di intervenire dopo la conferenza stampa di Marco Iapadre e alcuni post di Viviana Altamura, che hanno criticato la scelta del primo cittadino. La sua dichiarazione si aggiunge alle recenti discussioni pubbliche sulla questione.

Torna a intervenire - tramite social - anche l'ex assessore Giovanni Maggi. Dopo la conferenza stampa fiune di Marco Iapadre e alcuni post di Viviana Altamura in cui ha 'pizzicato' il sindaco Stefano Bandecchi, arriva una presa di posizione anche dell'ex assessore ai lavori pubblici. Occasione la commissione congiunta di venerdì dedicata alla situazione delle manutenzioni ordinarie negli edifici scolastici. Secondo l'ex assessore, quindi: "Il sindaco di volta in volta, secondo le esigenze emergenti, consentiva il finanziamento con parte di detto fondo. Non ha mai preso in considerazione la possibilità di accedere a mutui. Se finalmente il sindaco, come annunciato dal nuovo assessore, intende attuare un piano di manutenzione programmatico e moderno a fronte di scelte parziali ed estemporanee è una buona cosa".