Non bastava la gogna mediatica, con i cosiddetti hater scatenati sui social. Ora pare siano in arrivo anche le accuse di violenza sessuale ed estorsione contro Alfonso Signorini. A parlare e annunciare le denunce in questione, che per ora sarebbero due, è stato nuovamente Fabrizio Corona, che da ieri ha fatto capire come la partita sul “prezzo del successo”, scatenata dal suo webpodcast “Falsissimo”, si sia ormai spostata di fatto nei corridoi della procura milanese. Procura a cui però ieri Corona ha fatto visita nel ruolo, lui, di indagato, dopo la denuncia dello stesso Signorini per revenge porn. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fabrizio Corona interrogato in procura, lo show contro Signorini

Leggi anche: Fabrizio Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini: è atteso domani in Procura a Milano

Leggi anche: Fabrizio Corona in procura a Milano, i pm lo ascoltano dopo la denuncia di Signorini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fabrizio Corona interrogato: Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra; Fabrizio Corona indagato per “diffusione di materiale sessualmente esplicito” dopo la querela di Signorini; Fabrizio Corona racconta l'interrogatorio sul caso Signorini: Nel cellulare Sodoma e Gomorra, materiale allucinante”; Fabrizio Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini: è atteso domani in Procura a Milano.

Fabrizio Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini: è atteso domani in Procura a Milano - Fabrizio Corona sarà interrogato a Milano domani, martedì 23 dicembre, dopo la denuncia di Alfonso Signorini. fanpage.it