Pasticcio Imu per le parrocchie | Ritirare subito gli accertamenti

Le parrocchie sono invitate a ritirare prontamente gli accertamenti relativi al pasticcio sull'IMU. È importante chiarire che, al momento, non esiste una linea di comunicazione ufficiale diversa da questa. La possibilità di risolvere la questione rapidamente passa attraverso il ritiro immediato degli atti, evitando così complicazioni ulteriori e favorendo un confronto più trasparente e costruttivo.

"Non c’è direzione in cui il declamato ‘dialogo’ debba andare se non quella di ritirare immediatamente gli accertamenti". Continua a far discutere la richiesta, notificata dagli uffici del Comune ad enti del terzo settore tra i quali anche alcune parrocchie cittadine, di pagamento dell’IMU relativa all’anno 2020, e dopo la presa di posizione di Fratelli d’Italia ecco quella della Lega, che con Giuseppe Vandelli, capogruppo in consiglio comunale chiede che "il sindaco ritratti le sue posizioni e ammetta l’errore". Sulla questione, oltremodo controversa, lunedi si è tenuto, in Municipio, un incontro tra il sindaco e le altre parti in causa per cercare di trovare la possibile ‘quadra’ rispetto ad una vicenda che fa, ovviamente, discutere e le cui implicazioni vanno necessariamente oltre il profilo squisitamente tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasticcio Imu per le parrocchie: "Ritirare subito gli accertamenti" Leggi anche: L’Imu non riscossa: "Servono accertamenti" Bus dell'Ast gratuiti per gli anziani, come ritirare le tessereIl dipartimento Servizi alla Persona del Comune informa che, a partire da lunedì 19 gennaio, è possibile ritirare le tessere per il servizio di trasporto gratuito extraurbano AST dedicato agli anziani per l'anno 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Pasticcio Imu per le parrocchie. Il Comune interviene per mediare; Pasticcio Imu per le parrocchie: Ritirare subito gli accertamenti. Pasticcio Imu per le parrocchie: Ritirare subito gli accertamentiUna lite furibonda per l’affidamento della figlia, una minaccia pesantissima pronunciata al telefono e rimasta per anni inascoltata ... msn.com Pasticcio Imu per le parrocchie. Il Comune interviene per mediareSassuolo, in ballo ci sono 100mila euro di tributi. Il sindaco dà mandato agli uffici. di trovare la soluzione. msn.com Avevo delle sfoglie di pasta per lasagna, l'ho tagliata a striscioline e fatto il pasticcio di lasagna con cotto, salsiccia, broccoli, besciamella, parmigiano e mozzarella. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.