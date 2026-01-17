Terni nuova area commerciale verso l’ampliamento | Apriamo il quinto punto vendita perché crediamo nelle potenzialità della città
A Terni si amplia l’area commerciale della zona industriale della Polymer, con l’apertura di un quinto punto vendita. Questa crescita riflette la fiducia nelle potenzialità della città e nel suo sviluppo economico. Recentemente, sono state inaugurate nuove attività come Tigotà, Todis e L’Isola dei Tesori, contribuendo a rafforzare il tessuto commerciale locale e offrendo nuove opportunità ai residenti e alle imprese della zona.
Un nuovo orizzonte per l’area commerciale della zona industriale della Polymer. Nelle scorse settimane infatti hanno inaugurato tre attività ossia Tigotà, Todis e L’Isola dei tesori. Il processo di riqualificazione ha interessato anche un ulteriore complesso adiacente alla struttura. Nelle prossime settimane, a tal proposito, è previsto il debutto del punto vendita di Eurofocaccia. Non sarà la sola poiché di spazi ce ne sono ulteriore per ospitare dei locali commerciali. Alla redazione di www.ternitoday.it l’assessore al commercio Stefania Renzi spiega che: “L’intervento è curato interamente da un privato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni, nuova area commerciale Polymer: “Zona rivalutata dal degrado. Importanti investimenti grazie alle potenzialità del territorio”
Leggi anche: Terni, debutta la nuova area commerciale: il ‘taglio del nastro’ per la prima attività GALLERIA FOTOGRAFICA
Terni, nuova area commerciale verso l’ampliamento: “Apriamo il quinto punto vendita perché crediamo nelle potenzialità della città”; Terni, ultra ottantenne si ribalta davanti all’area commerciale della Cascata delle Marmore; Chiude l'unica Escape Room di Terni: «Ci prendiamo una pausa, forse un giorno ripartiremo; Il centro di Terni passato al setaccio: un arresto, un ripatrio e sanzioni.
Taglio del nastro a Civita Castellana per un nuovo centro commerciale in via Terni - L'area edificata in poco più di un anno, si sviluppa su una superfice di 3500 metri quadrati ed è stata realizzata ... ilmessaggero.it
https://terninrete.it/notizie-di-terni-narni-si-sta-collaudando-la-nuova-strada-dei-bastioni/ - facebook.com facebook
#Terni: la ‘nuova’ #piazzale #Bosco tra #piante, #ciclopedonale e #tettoia. «Miglioramento clima» – Fotogallery x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.