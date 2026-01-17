Terni nuova area commerciale verso l’ampliamento | Apriamo il quinto punto vendita perché crediamo nelle potenzialità della città

A Terni si amplia l’area commerciale della zona industriale della Polymer, con l’apertura di un quinto punto vendita. Questa crescita riflette la fiducia nelle potenzialità della città e nel suo sviluppo economico. Recentemente, sono state inaugurate nuove attività come Tigotà, Todis e L’Isola dei Tesori, contribuendo a rafforzare il tessuto commerciale locale e offrendo nuove opportunità ai residenti e alle imprese della zona.

