La catena commerciale apre un nuovo punto vendita a Ravenna | darà lavoro a nove collaboratori

La catena specializzata in prodotti per la cura della persona, alimentazione bio e pet food annuncia l'apertura di un nuovo punto vendita a Ravenna, rafforzando la presenza nella regione Emilia-Romagna. Il negozio impiegherà nove collaboratori e offrirà un’ampia gamma di prodotti, puntando alla qualità e alla sostenibilità. Questa apertura rappresenta un passo importante per consolidare il ruolo dell’azienda nel territorio e soddisfare le esigenze dei clienti locali.

La catena di prodotti per la cura della persona, alimentazione bio e pet food sceglie Ravenna per consolidare ulteriormente la sua presenza in Emilia-Romagna. Giovedì 15 gennaio infatti dm inaugura il suo secondo punto vendita in città, all’interno del centro commerciale Teodora, in via Manlio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

