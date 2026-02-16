Scandicci corre per la legalità In 1.500 alla mezza maratona

La città di Scandicci ha ospitato oltre 1.500 atleti e appassionati di corsa, dimostrando il suo impegno per la legalità. La 22esima edizione della Mezza Maratona, organizzata dalla Asd Il Ponte con il supporto della Uisp, ha visto partecipare sia corridori competitivi che camminatori, animando le strade del centro. Un evento che ha coinvolto persone di tutte le età, portando in strada un esempio di rispetto delle regole e di passione per lo sport.

Oltre 1.500 partenti fra competitivi e camminatori alla 22esima Mezza Maratona di Scandicci, organizzata dalla Asd Il Ponte sotto l'egida della Uisp. Accanto alla corsa principale anche gli importanti appuntamenti con la Corsa contro le mafie, una non competitiva di 10 chilometri, e con la Passeggiata della Legalità, ludico-motoria di 5 chilometri. Sul fronte competitivo, tra gli uomini svetta Emanuel Daniel Ghergut dell' Atletica Calenzano in 1h09'53" davanti al compagno di scuderia Samuele Oskar Cassi a 2'44" e a Abdelouahed Lablaida (Gs Maiano) allo stesso distacco. Tra le donne primo posto per Roxana Maria Ghirleanu (Gp Parco Alpi Apuane) in 1h25'43" davanti a Katiuscia Lanciotti (Montelupo Runners) a 3'43" e a Irene Borgonovo (Le Panche Castelquarto) a 3'51".