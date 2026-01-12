Giulia Marchesoni vince la mezza maratona alla Corsa della Bora

Giulia Marchesoni ha conquistato la vittoria nella mezza maratona alla 11ª edizione della Corsa della Bora, una delle principali competizioni di trail running invernale in Italia. L’evento, organizzato dall’Asd SentieroUno di Trieste, si è svolto il 4 gennaio e ha visto la partecipazione di numerosi atleti, tra cui tre trentini che sono saliti sul podio. La gara si conferma come un appuntamento importante nel panorama del trail running in condizioni invernali.

