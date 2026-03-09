Nel match tra Ternana e Gubbio, i rossoblù vincono 1-0 nel derby giocato al “Liberati”. La squadra ospite si prende i tre punti e si porta in quinta posizione, insieme alla Ternana, che aveva ottenuto una vittoria importante in precedenza ad Arezzo. La partita si conclude con il Gubbio che conquista il risultato e si avvicina alle altre squadre nella zona alta della classifica.

Terni, 8 marzo 2026 – Fere di nuovo ko al “Liberati”, dopo l’impresa di Arezzo. Il Gubbio si aggiudica il derby e raggiunge i rossoverdi in quinta posizione dove si trovano anche Pineto, Juventus Next Gene Campobasso (stasera impegnato contro la capolista). La Ternana resta all’asciutto di gol dopo 6 turni. La squadra di Di Carlo conferma la grande organizzazione in fase difensiva e la pericolosità nelle ripartenze. Il gol decisivo è di Ghirardello al 40’, dopo un’azione in velocità sulla destra orchestrata da Rosaia e Podda. Il team locale non riesce a impensierire Krapikas in modo importante, se si eccettua una conclusione angolata ma debole di Dubickas su cui il portiere sopite deve distendersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana-Gubbio 0-1, rossoverdi ko nel derby dopo l’impresa di Arezzo

Oggi é giornata di derby, la Ternana affronta questa sera al Liberati il Gubbio! Il grido Fere Fere arriva addirittura dal Kenya, dal villaggio Watamu. A lanciare il coro due vecchi Freak: il mitico Micicio e la sua compagna da una vita Maria. Che sia di buon auspi - facebook.com facebook