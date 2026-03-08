Ternana-Gubbio 0-1 rossoverdi sconfitti e raggiunti in classifica

Nel match del Libero Liberati, Ternana e Gubbio si sono affrontate con entrambe in zona playoff, distanziate di tre punti in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno segnato un gol e hanno ottenuto i tre punti. I rossoverdi, quindi, sono stati sconfitti e raggiunti dai rivali in classifica.

Decide una rete di Ghirardello. I rossoverdi sprecano una ulteriore chance per dare continuità al successo di Arezzo Due compagini in salute si confrontano nel match del Libero Liberati. Le squadre di Ternana-Gubbio sono entrambe in zona Play off, distanziate appena di tre lunghezze. I rossoverdi hanno ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei gare. I rossoblù marciano con due lunghezze a partita di media, nelle ultime dieci. TERNANA (3-4-1-2) D'Alterio, Donati, Kurti, Pagliari, Kerrigan, McJannet, Majer, Ndrecka, Garetto, Ferrante, Dubickas. GUBBIO (3-5-2) Krapikas, Bruscagin, Signorini, Di Bitonto, Podda, Rosaia, Carraro, Varone, Murru, Ghirardello, Minta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Quanto ‘costa’ la Ternana: i rossoverdi al vertice del girone per i compensi. La classificaL’ammontare, tra emolumenti fissi e premi contrattuali, supera quota 8 milioni e mezzo. Contenuti e approfondimenti su Ternana Gubbio 0 1 rossoverdi sconfitti.... Temi più discussi: Dove vedere Ternana-Gubbio: data, orario e diretta; Vince il Gubbio, sconfitta per la Ternana; Pronostici Ternana-Gubbio: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 08.03.2026 Serie C; Ternana-Gubbio, Liverani: Siamo sulla strada giusta, la squadra è forte mentalmente. Ternana-Gubbio 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Ternana-Gubbio di Domenica 8 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net LIVE, TERNANA-GUBBIO 0-1, gol annullato dopo il checkBenvenuti nella webcronaca di Ternana-Gubbio derby di ritorno della trentunesima giornata del campionato di Serie C girone B ... ternananews.it Oggi é giornata di derby, la Ternana affronta questa sera al Liberati il Gubbio! Il grido Fere Fere arriva addirittura dal Kenya, dal villaggio Watamu. A lanciare il coro due vecchi Freak: il mitico Micicio e la sua compagna da una vita Maria. Che sia di buon auspi - facebook.com facebook