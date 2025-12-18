Rete elettrica Terna presenta alla Regione Siciliana il Piano 2025-2034 | 3,5 miliardi di investimenti per l’isola

Terna presenta alla Regione Siciliana il Piano 2025-2034, un investimento di 3,5 miliardi di euro volto a potenziare la rete elettrica dell’isola. L’incontro di oggi a Palermo ha visto confronti e proposte per un futuro energetico più sostenibile e efficiente, segnando un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia.

Il Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2025-2034 è stato al centro dell'incontro svoltosi oggi a Palermo tra Terna e la Regione Siciliana. L'iniziativa ha rappresentato un primo importante momento di confronto istituzionale con il neoassessore regionale all'Energia Francesco Colianni, focalizzato sugli interventi strategici previsti per il territorio siciliano. Di prossima cantierizzazione è anche il collegamento Messina Riviera – Messina Nord, che contribuirà a ridurre il rischio di interruzioni di alimentazione causate da eventi climatici estremi

