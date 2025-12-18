Terna lavori per 2 miliardi in Campania | ecco le opere completate i cantieri in corso e quelli di prossima apertura

Terna investe circa 2 miliardi di euro in Campania, portando avanti un intenso piano di interventi per modernizzare la rete elettrica regionale. Tra opere completate, cantieri attivi e prossime aperture, la società guidata da Giuseppina Di Foggia punta a garantire maggiore stabilità, sicurezza ed efficienza, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio e migliorando la qualità del servizio per cittadini e imprese.

La Campania è tra le regioni in cui Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, sta concentrando i maggiori interventi per l’ammodernamento della rete elettrica, con un investimento di circa 2 miliardi di euro destinato a rafforzarne la stabilità, la sicurezza e l’efficienza. In regione sono attivi 21 cantieri. Tra le infrastrutture in fase di realizzazione, il Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che unirà Sardegna, Sicilia e Campania. L’opera è cruciale per il sistema elettrico italiano e per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

