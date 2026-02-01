La lotta per raggiungere la parità di genere non finisce mai Troppi ancora gli esempi del pericolo fin troppo concreto di tornare indietro nel tempo
La gara tra un uomo e una donna, entrambi ingegneri, ha attirato l’attenzione. In diretta, si sono sfidati per portarsi a casa una somma di denaro. Il conduttore ha commentato con un sorriso: “Che coincidenza!”, ma dietro questa scena si nasconde un tema più grande, quello della parità di genere che ancora fatica a essere realizzata.
U n quiz televisivo, un uomo e una donna che si contendono una bella cifra, entrambi ingegneri. “Che coincidenza!” gongola il conduttore. Già, peccato che, durante la sfida, lui venga per lo più chiamato “l’ingegnere” e lei “la ragazza” (avendo quasi 40 anni) o “la signora”, entrambi avendo dichiarato le proprie competenze. «La parità di genere trova resistenza nel codice genetico del maschio»: la tesi controversa di Nordio X Leggi anche › Disparità di genere nel mondo del lavoro: la laurea aiuta le donne Piccolezze, direte. Il conduttore è anziano e forse non ha ancora capito come funziona la parità di genere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Uomini Donne
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini guadagnano più del doppio delle partner
Nonostante oltre venti anni di iniziative e impegno, la parità di genere nell’Unione europea procede a ritmo lento.
Educazione, economia e lotta alla violenza: politiche per la parità di genere
Astral Legends TV Stream | Part One Marathon
Ultime notizie su Uomini Donne
Argomenti discussi: Bankitalia, lanciato il Piano di transizione energetica: emissioni zero entro il 2050; Lecce, Cheddira si presenta: Grande motivazione per raggiungere l’obiettivo della salvezza; Rokas: È necessario raggiungere l’unità nel Paese per superare gli ostacoli all’adesione all’UE; Tutto per il proprio sogno: Marty Supreme e l’ossessione del successo di Josh Safdie.
Il +6 dell'Inter chiude probabilmente la lotta scudetto e il Napoli con ogni probabilità inizia a scucirsi il tricolore dal petto. Un vero peccato. La squadra per me è forte, ma troppi intoppi sono capitati in questa stagione. Se poi ci metti anche del tuo buttando punti - facebook.com facebook
#JuveNapoli 3-0 La Juve riparte in modo autorevole battendo i resti del Napoli dopo la sconfitta di Cagliari. Tre gol di scarto forse sono troppi ma la Juve ha meritato la vittoria costruita col vantaggio di David e sigillata dal raddoppio di Yldiz al 77° cercato dal n x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.