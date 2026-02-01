La lotta per raggiungere la parità di genere non finisce mai Troppi ancora gli esempi del pericolo fin troppo concreto di tornare indietro nel tempo

La gara tra un uomo e una donna, entrambi ingegneri, ha attirato l’attenzione. In diretta, si sono sfidati per portarsi a casa una somma di denaro. Il conduttore ha commentato con un sorriso: “Che coincidenza!”, ma dietro questa scena si nasconde un tema più grande, quello della parità di genere che ancora fatica a essere realizzata.

U n quiz televisivo, un uomo e una donna che si contendono una bella cifra, entrambi ingegneri. "Che coincidenza!" gongola il conduttore. Già, peccato che, durante la sfida, lui venga per lo più chiamato "l'ingegnere" e lei "la ragazza" (avendo quasi 40 anni) o "la signora", entrambi avendo dichiarato le proprie competenze. «La parità di genere trova resistenza nel codice genetico del maschio»: la tesi controversa di Nordio X Leggi anche › Disparità di genere nel mondo del lavoro: la laurea aiuta le donne Piccolezze, direte. Il conduttore è anziano e forse non ha ancora capito come funziona la parità di genere.

