La lotta per raggiungere la parità di genere non finisce mai Troppi ancora gli esempi del pericolo fin troppo concreto di tornare indietro nel tempo

Da iodonna.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara tra un uomo e una donna, entrambi ingegneri, ha attirato l’attenzione. In diretta, si sono sfidati per portarsi a casa una somma di denaro. Il conduttore ha commentato con un sorriso: “Che coincidenza!”, ma dietro questa scena si nasconde un tema più grande, quello della parità di genere che ancora fatica a essere realizzata.

U n quiz televisivo, un uomo e una donna che si contendono una bella cifra, entrambi ingegneri. “Che coincidenza!” gongola il conduttore. Già, peccato che, durante la sfida, lui venga per lo più chiamato “l’ingegnere” e lei “la ragazza” (avendo quasi 40 anni) o “la signora”, entrambi avendo dichiarato le proprie competenze. «La parità di genere trova resistenza nel codice genetico del maschio»: la tesi controversa di Nordio X Leggi anche › Disparità di genere nel mondo del lavoro: la laurea aiuta le donne Piccolezze, direte. Il conduttore è anziano e forse non ha ancora capito come funziona la parità di genere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la lotta per raggiungere la parit224 di genere non finisce mai troppi ancora gli esempi del pericolo fin troppo concreto di tornare indietro nel tempo

© Iodonna.it - La lotta per raggiungere la parità di genere non finisce mai. Troppi ancora gli esempi del pericolo (fin troppo concreto) di tornare indietro nel tempo

Approfondimenti su Uomini Donne

Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini guadagnano più del doppio delle partner

Nonostante oltre venti anni di iniziative e impegno, la parità di genere nell’Unione europea procede a ritmo lento.

Educazione, economia e lotta alla violenza: politiche per la parità di genere

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Astral Legends TV Stream | Part One Marathon

Video Astral Legends TV Stream | Part One Marathon

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Bankitalia, lanciato il Piano di transizione energetica: emissioni zero entro il 2050; Lecce, Cheddira si presenta: Grande motivazione per raggiungere l’obiettivo della salvezza; Rokas: È necessario raggiungere l’unità nel Paese per superare gli ostacoli all’adesione all’UE; Tutto per il proprio sogno: Marty Supreme e l’ossessione del successo di Josh Safdie.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.