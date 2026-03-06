Giornata della Donna Despar Nord presenta un nuovo piano per la parità di genere
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Despar Nord ha presentato un nuovo piano dedicato alla formazione e all'ascolto dei dipendenti. L'obiettivo è promuovere una cultura aziendale più equa, inclusiva e rispettosa. La proposta riguarda iniziative specifiche per rafforzare la parità di genere all’interno dell’azienda. La presentazione è stata comunicata ufficialmente in questa giornata.
La catena di supermercati ha progettato un manuale di linguaggio inclusivo e un corso per prevenire violenze e mobbing. La direttrice delle risorse umane: “La parità di genere è un impegno quotidiano” In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Despar Nord ha annunciato un nuovo piano di formazione e ascolto volto a rafforzare una cultura aziendale sempre più equa, inclusiva e rispettosa. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con l’ottenimento, nel dicembre 2025, della certificazione UniPdR 125:2022 per la parità di genere. L'azienda, che conta quasi 10mila collaboratori e collaboratrici, si ripromette di valorizzare le persone con azioni concrete, strumenti di ascolto e programmi formativi diffusi a tutta la popolazione aziendale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
