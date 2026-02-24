Fondazione Con il Sud 8 mln contro lo spopolamento del Meridione | 260 comuni coinvolti

La Fondazione Con il Sud ha stanziato 8 milioni di euro per combattere lo spopolamento nel Meridione, coinvolgendo 260 piccoli comuni. La causa principale è la perdita di residenti nelle zone rurali e montane, che minaccia la vitalità di queste comunità. Le risorse vengono utilizzate per sostenere progetti di sviluppo locale e incentivare nuove opportunità di lavoro. Vari enti pubblici e associazioni si uniscono in questa iniziativa concreta. Il piano mira a invertire questa tendenza negli anni a venire.

La sfida è chiara: fermare l'emorragia demografica che svuota i piccoli comuni del Mezzogiorno. E farlo con strategie integrate di sviluppo locale, mettendo insieme enti pubblici e Terzo settore. La Fondazione Con il Sud ha selezionato quattro territori che accedono alla seconda fase del bando "Riabitare il Sud", iniziativa sperimentale che mette a disposizione 8 milioni di euro per interventi di rigenerazione demografica e rivitalizzazione delle comunità meridionali. Le aree ammesse alla fase di co-progettazione sono le Madonie in Sicilia, la Locride in Calabria, il Cilento e il Sannio in Campania.