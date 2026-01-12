Rocca San Casciano record di nascite dopo 17 anni | Risultati incoraggianti dagli sforzi contro lo spopolamento
Rocca San Casciano registra un incremento demografico nel 2025, con 16 nuovi nati e una crescita di 27 abitanti, segnando il primo aumento dopo 17 anni. Il sindaco Marco Valenti ha commentato questi risultati come incoraggianti, frutto degli sforzi locali contro lo spopolamento. Questi dati rappresentano un passo importante per il rilancio del comune e per la stabilità della comunità nel tempo.
Nove fiocchi rosa e sette azzurri. Per il Comune di Rocca San Casciano il 2025 si è chiuso con dati anagrafici che il sindaco Marco Valenti ha definito “eccezionali”: 16 nuovi nati e una popolazione che cresce di 27 unità. “Per ritrovare un numero di nascite così alto bisogna andare indietro di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
