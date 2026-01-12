Rocca San Casciano record di nascite dopo 17 anni | Risultati incoraggianti dagli sforzi contro lo spopolamento

Rocca San Casciano registra un incremento demografico nel 2025, con 16 nuovi nati e una crescita di 27 abitanti, segnando il primo aumento dopo 17 anni. Il sindaco Marco Valenti ha commentato questi risultati come incoraggianti, frutto degli sforzi locali contro lo spopolamento. Questi dati rappresentano un passo importante per il rilancio del comune e per la stabilità della comunità nel tempo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.