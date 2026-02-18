Transizione green a Treviso la roadmap del futuro sostenibile

Treviso organizza un convegno il 20 febbraio 2026 presso l’Auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina per definire la strada verso la sostenibilità. La città ha deciso di mettere al centro dell’attenzione le strategie per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria, coinvolgendo esperti e cittadini. La scelta di questa data nasce dalla volontà di avviare concretamente azioni per la transizione ecologica nel prossimo futuro.

Treviso punta alla sostenibilità: un convegno per definire la roadmap del futuro. Treviso si prepara ad affrontare le sfide della transizione ecologica con un convegno dedicato alla sostenibilità ambientale, in programma per il 20 febbraio 2026 presso l'Auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina. L'evento, promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso, dal Rotary Club Treviso e dal Patto Europeo per il Clima, mira a delineare un percorso concreto verso un futuro più sostenibile, coinvolgendo esperti, istituzioni e professionisti del settore. Un contesto urbano in evoluzione. La città di Treviso, come molte altre realtà urbane italiane, si trova di fronte alla necessità urgente di adattarsi ai cambiamenti climatici e di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività.