Teramo | 95% di affluenza La Forza del Territorio vince con 5 seggi

A Teramo, il 9 marzo 2026, si è svolta l’elezione del nuovo Consiglio provinciale con un’affluenza del 95 per cento. La formazione politica La Forza del Territorio ha ottenuto cinque seggi e si prepara a presiedere l’assemblea. La consultazione si è rivolta esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali, dando così una rappresentanza diretta degli amministratori locali.

Teramo vive un momento di svolta politica con la composizione definitiva del nuovo Consiglio provinciale, eletto il 9 marzo 2026 attraverso una consultazione ristretta tra sindaci e consiglieri comunali. I risultati vedono prevalere la lista La Forza del Territorio con cinque seggi, seguita da La Casa dei Comuni con tre rappresentanti, mentre le liste Con D’Angelo Presidente e Azione Calenda ottengono ciascuna un seggio. Con un’affluenza eccezionale del 95,36%, l’assemblea ha confermato la volontà delle amministrazioni locali di definire i nuovi assetti di governo della provincia. La seduta si è svolta in un clima di alta partecipazione, dove 576 delegati su 604 aventi diritto hanno esercitato il proprio voto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: 95% di affluenza, La Forza del Territorio vince con 5 seggi Articoli correlati Cosenza: Faragalli vince con l’86% di affluenzaLa provincia di Cosenza ha un nuovo presidente: Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, è stato eletto alla guida dell’amministrazione locale. Frosinone 2026: affluenza al 95% e il nuovo assetto politicoLunedì 9 marzo 2026 segna un punto di svolta nella storia amministrativa della provincia di Frosinone, dove il rinnovo del Consiglio Provinciale si è... Contenuti utili per approfondire Teramo 95 di affluenza La Forza del... Temi più discussi: PROVINCIALI TERAMO: AFFLUENZA AL 95% PER RINNOVO CONSIGLIO, QUATTRO LISTE IN CORSA; Elezioni Provincia, affluenza record: solo 28 su 604 non hanno votato; Giornata internazionale della donna: sciopero nei settori commercio, turismo, servizi e conoscenza. Teramo, affluenza record alle elezioni provinciali: al voto il 95,36% degli aventi dirittoAffluenza record alle elezioni provinciali di Teramo: vota il 95,36% di sindaci e consiglieri. Scrutinio domani alle 8 ... abruzzonews.eu Elezioni Provincia, affluenza record: solo 28 su 604 non hanno votatoMobilitazione quasi totale per il rinnovo del Consiglio. Alle urne 576 tra sindaci e consiglieri. È il dato di partecipazione più alto registrato dall'entrata in vigore della riforma dell'ente. En ple ... emmelle.it Il Polo Museale di Imperia rappresenta un punto di forza del territorio, custode di tesori da scoprire e far scoprire ai vostri ospiti: Villa Grock MACI (Museo d'Arte Contemporanea) Museo Navale di Imperia Planetario Venerdì 13 marzo alle 10.0 - facebook.com facebook