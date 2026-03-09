Cosenza | Faragalli vince con l’86% di affluenza

A Cosenza, Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, è stato eletto nuovo presidente della provincia con un'affluenza alle urne dell’86 per cento. La vittoria è stata confermata dopo il voto che ha coinvolto diversi comuni della provincia, portando alla successiva nomina di Faragalli alla guida dell’amministrazione locale. La proclamazione ufficiale ha concluso le operazioni di voto.

La provincia di Cosenza ha un nuovo presidente: Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, è stato eletto alla guida dell'amministrazione locale. Il candidato del centrodestra ha superato lo sfidante del centrosinistra, Franz Caruso, che ricopre la carica di sindaco di Cosenza. Le urne sono state aperte oggi, domenica 8 marzo 2026, dalle 8 alle 20, con una partecipazione massiccia dei delegati. L'affluenza ha raggiunto livelli elevati: l'86,21% degli aventi diritto si è recato a votare, corrispondente a 1.742 sindaci e consiglieri comunali. La vittoria di Faragalli arriva nonostante il controllo territoriale del centrosinistra su centri chiave come Cosenza, Rende e Corigliano Rossano.