Macerata travolge Taranto | 3-0 15 muri e salvezza a portata di mano

Al Forum di Macerata, la Banca Macerata Fisiomed ha battuto la Prisma La Cascina Taranto in tre set, con i punteggi di 25-12, 25-20 e 25-14. La squadra locale ha messo a terra 15 muri e ha ottenuto una vittoria convincente che avvicina la salvezza. La partita si è conclusa senza sussulti, con la formazione di casa che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

Al Forum di Macerata, la Banca Macerata Fisiomed ha imposto la sua legge contro la Prisma La Cascina Taranto, siglando una vittoria per 3-0 con un punteggio netto di 25-12, 25-20 e 25-14. È domenica 8 marzo 2026 e i biancorossi hanno trasformato il palazzetto in una fortezza impenetrabile, lasciando gli ospiti senza scampo in tutte le fasi del gioco. La squadra guidata da Giannini ha raggiunto quota 30 punti nella classifica della Serie A2, salendo al settimo posto con una prestazione che si distingue nettamente dalle altre giornate della stagione. L’unico punto critico è stato l’infortunio alla caviglia del regista Pedron nel finale, ma il risultato finale non ne risente: la salvezza appare ora a pochi match point di distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macerata travolge Taranto: 3-0, 15 muri e salvezza a portata di mano Roma travolge il Genoa: 3-1, Champions a portata di manoLa sfida tra Genoa e Roma si è conclusa con un esito che ribalta le aspettative iniziali, segnando una svolta decisiva per entrambe le squadre in... Leggi anche: Cisterna Volley, salvezza a portata di mano. In campo la difficile sfida con Piacenza