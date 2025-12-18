Latina 93 anni | la sindaca Celentano | Sguardo al futuro alle nuove generazioni

A Latina, nel cuore del suo primo nucleo storico, la cerimonia di commemorazione si è svolta con la sindaca Celentano e le autorità presenti. Tra banda, bandiere e il gesto solenne della deposizione della corona al monumento al Bonificatore, si guarda al futuro con fiducia, rivolgendo l’attenzione alle nuove generazioni e alla crescita della città nata dalle paludi pontine risanate.

93 anni di storia, di trasformazioni e di comunità che cresce ogni giorno. Una città giovane, nata da una visione, che nel tempo ha costruito la propria identità attraverso il lavoro, la cultura, la solidarietà e il legame con il territorio. Oggi celebriamo Latina, le sue - facebook.com facebook

