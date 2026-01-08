Nuovo assalto ad uno sportello bancomat | ladri via a mani vuote

Questa mattina, i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti a Pomigliano d’Arco, in via Passariello, per un tentato furto presso lo sportello bancomat dell’istituto BNL. L’episodio si è concluso senza danni né conseguenze per le persone coinvolte. Di seguito i dettagli dell’intervento e le attività di indagine avviate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello, a Pomigliano d’Arco, per un tentato furto commesso presso l’istituto BNL. Sconosciuti avrebbero fatto esplodere un atm senza riuscire a portarlo via. Nessun ferito. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

