Livorno si fa consegnare 35mila euro in oro da una 90enne con la truffa del finto incidente e tenta di scappare in treno a Firenze | arrestata

A Livorno, una donna di 90 anni è stata vittima di una truffa: le è stato fatto credere di aver causato un incidente e le sono stati sottratti 35 mila euro in oro e denaro contante. La truffatrice ha poi tentato di fuggire in treno verso Firenze, ma è stata arrestata. L'episodio evidenzia le insidie delle frodi, soprattutto tra le persone anziane.

