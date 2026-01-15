Livorno si fa consegnare 35mila euro in oro da una 90enne con la truffa del finto incidente e tenta di scappare in treno a Firenze | arrestata
A Livorno, una donna di 90 anni è stata vittima di una truffa: le è stato fatto credere di aver causato un incidente e le sono stati sottratti 35 mila euro in oro e denaro contante. La truffatrice ha poi tentato di fuggire in treno verso Firenze, ma è stata arrestata. L'episodio evidenzia le insidie delle frodi, soprattutto tra le persone anziane.
È riuscita a truffare una 90enne facendosi consegnare tutti i monili che aveva in casa e mille euro in contanti provando poi a fuggire in treno per Firenze. Tuttavia le azioni della giovane sono state prontamente fermate dalla polizia ferroviaria del capoluogo toscano che l'ha arrestata. Secondo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
