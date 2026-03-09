Latina apre lo sportello di un’auto e tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato | arrestato

Nel pomeriggio di ieri a Latina, un uomo di nazionalità irachena è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aperto lo sportello di un’auto nel parcheggio di un supermercato e aver tentato di rapire un bambino. L’uomo, nato nel 1992, è stato fermato con l’accusa di tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto, un cittadino aveva notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta nel parcheggio.