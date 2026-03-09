A Latina, davanti a un supermercato, un uomo di 34 anni di origini irachene ha cercato di portare via un bambino che era in auto con la madre. La scena si è svolta nel parcheggio del negozio, attirando l’attenzione dei presenti. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo poco dopo il tentativo di rapimento. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’accaduto.

Momenti di intensa paura si sono verificati davanti a un supermercato a Latina, dove un uomo di 34 anni, di origini irachene, ha tentato di rapire un bambino che si trovava in auto insieme alla madre. Secondo le informazioni ricostruite, l’individuo, dopo aver mostrato un comportamento sospetto aggirandosi tra le auto nel parcheggio, si è avvicinato alla vettura, ha aperto lo sportello e ha cercato di afferrare il piccolo, che era assicurato al seggiolino. A evitare il peggio è stata la reazione tempestiva della madre, che ha urlato e chiesto aiuto, cercando di fermarlo. Le sue grida hanno attirato l’attenzione del marito e di altre persone presenti, e proprio il padre del bambino ha inseguito e bloccato l’aggressore fino all’arrivo della Polizia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato, arrestato 34enne

