Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un bambino all’interno di un parcheggio di un supermercato. Si era avvicinato a un’auto, aperto lo sportello e cercato di portare via il minore che era con la madre. Si tratta di un episodio simile a un caso avvenuto a Bergamo e ora sotto indagine. La polizia ha intervenuto immediatamente per bloccare l’uomo.

Un altro caso di tentato rapimento di un minore dopo il caso di Bergamo. Un uomo si è avvicinato a una macchina parcheggiata e ha aperto lo sportello cercando di portare via un bimbo che si trovava nell’auto insieme alla mamma. È tutto successo domenica nell’area sosta di un supermercato a Latina. L’uomo, un 34enne iracheno, è stato arrestato dai poliziotti per tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti ad offendere. In questo caso non ci sono state conseguenze per il piccolo. A scongiurare il peggio l’immediata reazione e le urla della donna, che hanno richiamato l’attenzione del padre e di altre persone sul posto. Insieme a un uomo che per primo aveva segnalato il 34enne aggirarsi con fare sospetto tra le auto, il padre del bimbo ha inseguito e bloccato l’uomo fino all’arrivo della volante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tenta di rapire un bambino da un’auto all’interno di un parcheggio di un supermercato: arrestato

