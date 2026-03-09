‘Harry Potter’ caso di bullismo sul set scuote la serie tv

Una lite tra due comparse di circa 12 anni si è verificata durante le riprese del reboot della serie di Harry Potter. Secondo quanto riportato, uno dei due avrebbe minacciato l’altro con un commento che faceva riferimento a un confronto successivo alle riprese. La situazione ha attirato l’attenzione sul set, sollevando preoccupazioni tra il team di produzione. La produzione ha avviato verifiche sulla vicenda.

(Adnkronos) – Un caso di bullismo scuote il set della serie reboot di Harry Potter. Come riporta 'The Sun', due comparse di circa 12 anni avrebbero litigato durante le riprese e uno di loro avrebbe urlato: "Ti prenderò dopo le riprese". Secondo una fonte raggiunta dal tabloid inglese, i dirigenti della Warner Bros hanno attivato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Due attori dodicenni litigano sul set di “Harry Potter”: protocollo anti bullismo attivato da Warner Bros.Si è aperto un caso spinoso sul set della serie reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione. Harry Potter: Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della serie TV HBO!Il premio Oscar succede a John Williams per il reboot della saga: svelato il cast completo e la data d’uscita su Max. Aggiornamenti e notizie su Harry Potter Temi più discussi: Harry Potter, un attore Marvel in pole per il ruolo di Voldemort nella serie HBO; Sono stata a Grazzano Visconti, il borgo emiliano che sembra uscito dai libri di Harry Potter (con tanto di Emporio Stregato); Harry Potter, tutti gli spin-off in arrivo dopo la serie HBO: l’indiscrezione; Eurospin lancia la collezione settimanale dei personaggi 3D di Harry Potter per i clienti. Harry Potter, annunciati 21 nuovi attori! Ecco gli studenti delle Case di HogwartsScoprite il cast completo della serie televisiva remake di Harry Potter, attualmente in lavorazione presso HBO. serial.everyeye.it Questi 5 personaggi di Harry Potter sono finiti nella Casa sbagliata?Scopriamo quali personaggi di Harry Potter potrebbero essere finiti nella Casa sbagliata e come questo avrebbe cambiato il loro percorso a Hogwarts. cinema.everyeye.it Questa notte mi sono svegliata e ho fatto fatica a riaddormentarmi. Dopo un’oretta metto su Harry Potter.. tempo 10 minuti mi addormento… e sogno di essere una mamma di un allievo di Hogwarts e che vado a scuola per vedere una partita di quidditch. Vado - facebook.com facebook