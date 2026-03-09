‘Harry Potter’ caso di bullismo sul set scuote la serie tv

Una lite tra due comparse di circa 12 anni si è verificata durante le riprese del reboot della serie di Harry Potter. Secondo quanto riportato, uno dei due avrebbe minacciato l’altro con un commento che faceva riferimento a un confronto successivo alle riprese. La situazione ha attirato l’attenzione sul set, sollevando preoccupazioni tra il team di produzione. La produzione ha avviato verifiche sulla vicenda.

(Adnkronos) – Un caso di bullismo scuote il set della serie reboot di Harry Potter. Come riporta 'The Sun', due comparse di circa 12 anni avrebbero litigato durante le riprese e uno di loro avrebbe urlato: "Ti prenderò dopo le riprese". Secondo una fonte raggiunta dal tabloid inglese, i dirigenti della Warner Bros hanno attivato.

