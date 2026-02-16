Carrie e Big nella vita reale non avrebbero mai potuto stare insieme le parole dell'autrice di Sex and The City

Candace Bushnell, autrice di Sex and The City, afferma che nella vita reale Carrie e Big non avrebbero mai potuto condividere una relazione, perché le loro differenze sarebbero state troppo grandi. La scrittrice spiega che i personaggi sono frutto di fantasia e che, nella realtà, le loro personalità e le vite complicate li avrebbero allontanati. Bushnell aggiunge che spesso le storie d’amore dei personaggi televisivi non rispecchiano le dinamiche di coppie vere, dove il confronto e le divergenze sono più evidenti.

