Temptation Island Sonia e Simone sono diventati genitori | è nato Gabriel

Sonia Barrile e Simone Margagliotti, noti per aver partecipato a Temptation Island, sono diventati genitori di un bambino di nome Gabriel. La coppia si è lasciata dopo l’esperienza nel programma, ma ha condiviso la notizia della nascita del loro figlio. Gabriel è nato recentemente e la coppia ha annunciato la sua nascita attraverso un comunicato ufficiale.

Un epilogo particolare quello che ha avuto la storia d’amore tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti. La coppia ha partecipato a Temptation Island, dove si è lasciata. Ma, rientrati a casa, ha scoperto di essere in dolce attesa. I due ci hanno riprovato, ma Sonia ha capito di non potersi più fidare del suo partner e così ha deciso che avrebbe cresciuto sola questo bambino. Ieri, 8 marzo, in occasione anche del compleanno di lei, è nato Gabriel. I due hanno postato delle foto: Simone è stato presente al parto e sin dall’inizio ha ammesso che avrebbe voluto essere un papà partecipe a tutto ciò che riguarda la crescita del bambino. Al tempo stesso Sonia non vuole più tornare con lui: i due manterranno il rapporto da genitori, uniti dall’amore per Gabriel. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

