Sonia Barrile ha condiviso un messaggio prima del parto, dopo aver partecipato a Temptation Island e aver attirato l’attenzione del pubblico. La causa è legata alla sua gravidanza, che ha deciso di comunicare pubblicamente in un momento importante della sua vita. La donna ha utilizzato i social per aggiornare i follower sull’evento imminente, aggiungendo dettagli sulla sua emozione. La notizia si diffonde velocemente sui canali online.

temptation island sonia barrile messaggio prima del parto
Temptation Island ha fatto conoscere al pubblico Sonia Barrile, in coppia con l’allora fidanzato Simone Margagliotti. Il loro percorso non si è chiuso nel migliore dei modi, ma oggi la vita di entrambi ruota attorno all’arrivo del loro primo figlio. A pochi passi dal parto, l’ex protagonista ha pubblicato un forte messaggio  su Instagram, rivolgendosi alle sue follower con parole piene di emozione e consapevolezza. Un aggiornamento che racconta questi mesi tra ostacoli, sostegno ricevuto e nuove sfide pronte ad arrivare. Chi è la nuova fidanzata di Rosario Guglielmi Chi è Sonia Barrile e il percorso a Temptation Island. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

